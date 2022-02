Vlahovic o Haaland, chi è meglio? Bomber a confronto (Di martedì 8 febbraio 2022) Dusan Vlahovic ed Erling Haaland sono due dei più grandi prospetti del calcio mondiale e già oggi sono tra i migliori cannonieri del pianeta. La Juventus è tornata a fare la voce grossa nel mercato di gennaio grazie all’acquisto di Dusan Vlahovic, un cannoniere dalla qualità incredibile che è riuscito in questo anno e mezzo alla Fiorentina a scomodare perfino il paragone con Erling Haaland, considerato da tutti come il dominatore del calcio che verrà. Fonte/CollageL’epoca che sta finendo è stata quella di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, due dei più grandi campioni che si siano mai potuti ammirare in un campo da calcio per qualità di rendimento e per splendida capacità di essere determinanti per tanti anni. La Pulce è riuscito a vincere sette Palloni d’oro, compreso quello di quest’anno, mentre il portoghese si è ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 febbraio 2022) Dusaned Erlingsono due dei più grandi prospetti del calcio mondiale e già oggi sono tra i migliori cannonieri del pianeta. La Juventus è tornata a fare la voce grossa nel mercato di gennaio grazie all’acquisto di Dusan, un cannoniere dalla qualità incredibile che è riuscito in questo anno e mezzo alla Fiorentina a scomodare perfino il paragone con Erling, considerato da tutti come il dominatore del calcio che verrà. Fonte/CollageL’epoca che sta finendo è stata quella di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, due dei più grandi campioni che si siano mai potuti ammirare in un campo da calcio per qualità di rendimento e per splendida capacità di essere determinanti per tanti anni. La Pulce è riuscito a vincere sette Palloni d’oro, compreso quello di quest’anno, mentre il portoghese si è ...

capuanogio : #Allegri mette #Vlahovic sullo stesso piano di #Haaland e #Mbappé. Al di là se abbia ragione o no, prendere nota… - Cucciolina96251 : RT @utzi_26: E già. #Vlahovic non ha mai segnato in #ChampionsLeague, ed è effettivamente indietro rispetto a #Haaland. Ha ragionissima #C… - callmegoodlife : Mi sanguinano le orecchie a sentirvi pronunciare Haaland come “Olanda” in inglese e le due vocali di Vlahovic lette… - sonounoju29ro : RT @Juventina962: Secondo Cassano Haaland è forte perché segna in Champions mentre Vlahovic no perché non segna li. Antonio adesso siediti… - MatthewBLD : RT @tweet_sabo: #Cassano: 'Per me un attaccante vero non è quello che segna in Italia, è quello che segna in Champions League, vedi #Haalan… -

