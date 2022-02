Viaggio a Marsiglia, la “capitale della violenza” della Francia (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 21 aprile 2021, in occasione dell’anniversario del golpe dei generali, un manipolo di militari metteva la firma su una lettera aperta dal contenuto cupo, e dalle ambizioni sottilmente sovversive, coraggiosamente pubblicata dal settimanale Valeurs Actuelles. Era l’inizio ufficiale della corsa all’Eliseo. La lettera aperta degli aspiranti generali putschisti aveva scatenato un vivace dibattito pubblico InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 21 aprile 2021, in occasione dell’anniversario del golpe dei generali, un manipolo di militari metteva la firma su una lettera aperta dal contenuto cupo, e dalle ambizioni sottilmente sovversive, coraggiosamente pubblicata dal settimanale Valeurs Actuelles. Era l’inizio ufficialecorsa all’Eliseo. La lettera aperta degli aspiranti generali putschisti aveva scatenato un vivace dibattito pubblico InsideOver.

Advertising

TouringClub : Che cosa fare in Francia nel 2022: anniversari, mostre, eventi per programmare un viaggio - La replica di un'antica… - PieroM30865457 : @marsiglia_lara pensa che ci mancava Locatelli e McKennie non al?? causa viaggio e partita giocata con la nazionale.… -