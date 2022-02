Uomini e Donne, anticipazioni 8 febbraio 2022: un nuovo cavaliere per Gemma Galgani (Di martedì 8 febbraio 2022) Va in onda oggi, martedì 8 febbraio, un nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nel corso delle puntata di oggi vedremo come si evolveranno le conoscenze e i flirt tra le dame e i cavalieri di questa edizione. In particolare l’attenzione tornerà ad essere posta su Gemma Galgani. Dopo le delusioni vissute in passato e l’abbandono da parte di tutti i suoi corteggiatori, la Gemma si è rimessa in carreggiata. Oggi vedremo la sua uscita in esterna con un nuovo cavaliere. anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha un nuovo flirt Sarà proprio Gemma ad aprire la puntata di oggi. La dama si accomoderà al centro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Va in onda oggi, martedì 8, unappuntamento con il dating show di Maria De Filippi,. Nel corso delle puntata di oggi vedremo come si evolveranno le conoscenze e i flirt tra le dame e i cavalieri di questa edizione. In particolare l’attenzione tornerà ad essere posta su. Dopo le delusioni vissute in passato e l’abbandono da parte di tutti i suoi corteggiatori, lasi è rimessa in carreggiata. Oggi vedremo la sua uscita in esterna con unha unflirt Sarà proprioad aprire la puntata di oggi. La dama si accomoderà al centro ...

