Uccisa nel Napoletano, autopsia sul corpo di Rosa: esclusi abusi sessuali (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non avrebbe subìto abusi di natura sessuale Rosa Alfieri, la 23enne Uccisa dal 31enne Elpidio D’Ambra a Grumo Nevano (Napoli) nel pomeriggio di martedì primo febbraio. I primi esiti dell’esame autoptico eseguito oggi nel centro medico-legale regionale di Giugliano in Campania (Napoli), diretto dal dottor Maurizio Municinò, per il momento confermano i risultati degli esami esterni eseguiti sulla salma dopo il ritrovamento. Evidenti, invece, i segni di una colluttazione e di strangolamento. I periti hanno eseguito un primo esame esterno della salma e poi l’autopsia. Eseguiti anche specifici esami (una tac) e prelievi per accertare in maniera inequivocabile la presenza o meno di traumi anche frutto di eventuali violenze sessuali, finora sempre negate dall’assassino. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non avrebbe subìtodi natura sessualeAlfieri, la 23ennedal 31enne Elpidio D’Ambra a Grumo Nevano (Napoli) nel pomeriggio di martedì primo febbraio. I primi esiti dell’esame autoptico eseguito oggi nel centro medico-legale regionale di Giugliano in Campania (Napoli), diretto dal dottor Maurizio Municinò, per il momento confermano i risultati degli esami esterni eseguiti sulla salma dopo il ritrovamento. Evidenti, invece, i segni di una colluttazione e di strangolamento. I periti hanno eseguito un primo esame esterno della salma e poi l’. Eseguiti anche specifici esami (una tac) e prelievi per accertare in maniera inequivocabile la presenza o meno di traumi anche frutto di eventuali violenze, finora sempre negate dall’assassino. ...

enpaonlus : Lupa uccisa nel Casertano, Enpa: «Atto criminale gravissimo» - anteprima24 : ** Uccisa nel Napoletano, autopsia sul corpo di Rosa: esclusi abusi sessuali ** - PensieroNo : RT @IlPrimatoN: Senza fissa dimora, nel 2017 era stato arrestato per tentato omicidio - ale_AsRoma_92 : RT @IlPrimatoN: Senza fissa dimora, nel 2017 era stato arrestato per tentato omicidio - lorenzodoredor1 : RT @IlPrimatoN: Senza fissa dimora, nel 2017 era stato arrestato per tentato omicidio -