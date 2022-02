Tutte le nomination agli Oscar 2022 facendo il tifo per Sorrentino

Leggi su gqitalia

(Di martedì 8 febbraio 2022) Non sarà una passeggiata (il rivale più pericoloso, Drive my car, è in corsa anche per l'principale e quello alla regia), ma Paoloci ha riportatiAcademy Awards con un titolo italiano nella cinquina del miglior film in lingua straniera - l'ultima volta che è capitato è stato con un altro suo film, La grande Bellezza, vincitore - e siamo eccitatissimi. Non solo, il suo È stata la mano di Dio è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia (come è capitato per molti altri Academy Awards negli ultimi anni), esattamente come il titolo con più candidature quest'anno (Il potere del cane). Entrambi, poi, sono produzioni Netflix (e non solo le uniche, leggendo trasversalmente le categorie).le ...