Traffico Roma del 08-02-2022 ore 08:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati Traffico intenso in queste ore però lentamente il cuore su tutte le principali arterie entrata verso il centro in particolare sulla cassa sulla Flaminia rispettivamente tra la Tomba di Nerone tra l'albero il video di Tor di Quinto cose sulla Trionfale devo già degli Ottavi a Monte Mario stessa situazione lungo via di Casal del Marmo è sull'Aurelia con le code registrate dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Salaria cudin all'aeroporto dell'Urbe fino a Villa Ada sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina N A che ora gioca external code dal video con la Roma Fiumicino all'uscita Ostia Acilia e poi al bivio con la Roma l'Aquila fino alla Tiburtina soltanto Urbano della Roma

