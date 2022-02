Studio Nestlé, per gli under 30 l'azienda del futuro è ibrida (Di martedì 8 febbraio 2022) Assago (Mi), 8 feb. - Tornare a lavorare in ufficio o continuare a lavorare da casa? Nestlé lo chiede a chi ha meno di 30 anni. La strada da seguire è quella di un modello ibrido che tenga conto della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Assago (Mi), 8 feb. - Tornare a lavorare in ufficio o continuare a lavorare da casa?lo chiede a chi ha meno di 30 anni. La strada da seguire è quella di un modello ibrido che tenga conto della ...

...emerge in modo chiarissimo dalla survey "Il futuro del lavoro in Italia" commissionata da Nestlé in ... lo studio riflette sul rinnovato mondo del lavoro raccontando come gli ultimi 2 anni abbiano ...

