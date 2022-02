Sonego-Baez in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2022

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lorenzoaffronterà Sebastianal secondo turno dell’Atp 250 di. Esordio ostico per il tennista piemontese, accreditato della terza testa di serie e di diritto al secondo turno, che trova il beniamino di casa. Quest’ultimo, in tabellone grazie ad una wild card, ha sconfitto all’esordio il giovane Holger Rune, venendo incitato a più non posso dal pubblico di casa. L’azzurro si è aggiudicato l’unico precedente, poche settimane fa sul cemento di Sydney, ma in Sudamerica le condizioni saranno totalmente diverse. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl confronto traandrà in scerna nella giornata di mercoledì 9 febbraio, nella sessione serale a mezzanotte italiana (al termine di ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: I sorteggi degli italiani all'#ArgentinaOpen di #BuenosAires #Sonego ???? (3) bye 2T vs Baez ???? o Rune ???? #Fognini ???? (4… - lorenzofares : I sorteggi degli italiani all'#ArgentinaOpen di #BuenosAires #Sonego ???? (3) bye 2T vs Baez ???? o Rune ???? #Fognini… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Baez

...Roberto Bautista Agut Gael Monfils Taylor Fritz Cristian Garin Nikoloz Basilashvili Lorenzo...Benjamin Bonzi Hugo Gastin Marcos Giron Emil Ruusuvuori Alex Molcan Pablo Andujar Sebastian......7 - 6(3) (4) Fognini bye (SE) Tabilo vs Martinez (SE) Londero vs (PR) Andujar (WC) Del Potro vs (6) Delbonis (7) Ramos - Vinolas vs Monteiro (Q) Dellien vs Verdasco (WC)vs (WC) Rune (3)...Lorenzo Sonego incontrerà Sebastian Baez al secondo turno dell'Atp 250 di Buenos Aires 2022. Ecco come seguirlo in diretta tv e streaming ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 9 febbraio al torneo Atp di Buenos Aires 2022 con Lorenzo Sonego impegnato a tenere alto l’onore dell’Italia in Argentina. Fuso orario di quatt ...