Scuola: Miozzo, 'non obbligo vaccinale di adesso, più pesante per i minori di un obbligo' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Il non obbligo vaccinale di adesso è molto più pesante per i minori di quanto lo sarebbe un obbligo". Non ha dubbi Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche consulente del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che all'Adnkronos spiega: "Io sono un fautore dell'obbligo vaccinale per il coronavirus soprattutto per gli adulti. E sono anche convinto che per bambini ed adolescenti il non obbligo può innescare problemi di discriminazione". "Fino a 18 anni non hai potere contrattuale con i genitori per imporre la tua volontà, magari condizionata dal fatto che il compagno di banco può fare la partita di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Il nondiè molto piùper idi quanto lo sarebbe un". Non ha dubbi Agostino, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche consulente del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che all'Adnkronos spiega: "Io sono un fautore dell'per il coronavirus soprattutto per gli adulti. E sono anche convinto che per bambini ed adolescenti il nonpuò innescare problemi di discriminazione". "Fino a 18 anni non hai potere contrattuale con i genitori per imporre la tua volontà, magari condizionata dal fatto che il compagno di banco può fare la partita di ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Miozzo, 'non obbligo vaccinale di adesso, più pesante per i minori di un obbligo' - - TV7Benevento : Scuola: Miozzo, 'stupefacente affluenza ad urne per voto consulte, grande lezione per politica' -… - SLN_Magazine : Covid e scuola, Miozzo (Cts): 'Sbagliato discriminare i non vaccinati, servono tamponi'. Leggi l'articolo cliccando… - GiNOViRUS78 : @SilvanoSalviato La colpa è sua e di altri politici che ora ritrattano lo schifo con cui hanno riempito il paese pe… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus oggi. #Miozzo: “Allentare restrizioni a scuola, scenderei anch’io in piazza” Segui il live del @sole24ore sul #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Miozzo Dad solo per i non vaccinati, il mondo della scuola boccia Bianchi: valanga di no, 80% [ESITO SONDAGGIO]. 'Misura discriminatoria' ... ad esempio la Gismondo ha tacciato come ' assolutamente illogico tutto quello che è stato fatto con le attuali misure sulla scuola ' Lo stesso Miozzo , ex membro del CTS, ha affermato ' la ...

Covid. Le nuove regole per la scuola? Gismondo: "Assolutamente illogiche" ...Salute "E' assolutamente illogico tutto quello che è stato fatto con le attuali misure sulla scuola"... Agostino Miozzo: "Mi sembra che sia necessaria una laurea in Filosofia della scienza per ...

Scuola: Miozzo, ‘non obbligo vaccinale di adesso, più pesante per i minori di un obbligo’ Non ha dubbi Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche consulente del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che all’Adnkronos spiega: “Io sono un fautore dell’obbligo ...

Scuola: Miozzo, ‘stupefacente affluenza ad urne per voto consulte, grande lezione per politica’ Così Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche ... E mi preoccupa di pari passo la distrazione politica e mediatica su questo punto. Il problema è che la scuola non buca la ...

... ad esempio la Gismondo ha tacciato come ' assolutamente illogico tutto quello che è stato fatto con le attuali misure sulla' Lo stesso, ex membro del CTS, ha affermato ' la ......Salute "E' assolutamente illogico tutto quello che è stato fatto con le attuali misure sulla"... Agostino: "Mi sembra che sia necessaria una laurea in Filosofia della scienza per ...Non ha dubbi Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche consulente del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che all’Adnkronos spiega: “Io sono un fautore dell’obbligo ...Così Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e per un periodo anche ... E mi preoccupa di pari passo la distrazione politica e mediatica su questo punto. Il problema è che la scuola non buca la ...