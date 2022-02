Sbriciolata con crema chantilly e ganache al cioccolato! Un vero piacere!

(Di martedì 8 febbraio 2022) Questa torta nasconde una golosa sorpresa che lascerà tutti senza fiato. Golosissima e cremosa conquisterà chiunque. Certo la preparazione non è delle più semplici ma con un po’ di buona volontà e di attenzione si potrà portare a tavola un dolce davspeciale. Per questa buonissima fetta di torta ne varrà la pena! Pan di spagna Cominciamo la preparazione occupandoci del pan di spagna al cacao: 120 gr di farina 30 gr di cacao 120 gr di zucchero 2 cucchiai di olio 20 gr di amido di mais 1 cucchiaino di lievito in polvere 5 uova Con la frusta elettrica lavoriamo le uova. Quando saranno montate versiamo lo zucchero per poi lavorare per circa 5 minuti il composto. Dopodiché aggiungiamo la farina, il cacao, il lievito e la maizena. Mi raccomando le polveri vanno precedentemente setacciate. Con una spatola andiamo ad integrare tutti gli ingredienti con movimenti dal ...

Usarla come base per una pasta fredda. Conditela, quando non è più calda, con delle foglie di menta e della feta sbriciolata, mescolate bene e se serve aggiungete ancora un filo d'olio. È perfetta ...