Sanremo 2022 | matricole e meteore | quali brani resteranno

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si è da poco conclusa l’edizione numero 72 del Festival di. Finita la gara, resta la musica.sono idestinati a durare ea scomparire? Ecco le canzoni “” disecondo Zon.it. Amadeus al suo terzoè ormai un esperto direttore artistico e in effetti gli ascolti (serata finale: 64,9% di share) hanno confermato una buona conduzione. Per quanto riguarda la scelta delle canzoni in gara, come ogni anno il podio e la classifica finale hanno scontentato qualcuno ed entusiasmato altri. A trionfare è stato l’inedito duo composto da Mahmood e Blanco con Brividi. Il brano primo classificato ha lasciato dietro la delicata Forse sei tu di Elisa. Sul terzo gradino ci è arrivato in ...

EUROVISION SONG CONTEST Blanco, inoltre, in qualità di vincitore al Festival di Sanremo 2022, parteciperà con Mahmood all'Eurovision Song Contest (Torino, 10 - 14 maggio) e quindi le date nei club. Arisa ha preso parte al Festival di Sanremo 2022, ma stavolta non in qualità di concorrente. La cantante è stata tra gli ospiti di questa 72esima edizione, duettando con Aka7even nella serata delle cover e prestando la sua voce a uno