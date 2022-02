Rugby | Marin | ' orgoglioso per l' esordio | ora focus sul prossimo impegno'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Verona, 8 feb. - (Adnkronos) - Lavoro sul campo del Payanini Center di Verona per la Nazionale Italianache prosegue la preparazione verso il secondo match del Guinness Sei Nazioni 2022 in calendario contro l'Inghilterra domenica 13 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e TV 8 con collegamento a partire dalle 15.15. Mattinata dedicata a riunioni in albergo e analisi della partita contro la Francia consulle azioni di gioco su cui lavorare in vista del. Nel primo pomeriggio allenamento in palestra e nel campo indoor sia collettivo che divisi per reparti. “Ho vissuto con molta emozione l'con la maglia della Nazionale Maggiore – ha dichiarato Leonardo, trequarti ...

Il Benetton in queste settimane sta dando tanti giocatori alla Nazionale e alla Nazionale ... Da Menoncello, Marin e Zuliani che hanno avuto più tempo, ma anche adesso in tempi recentissimi penso ... 2 caps) Stephen VARNEY (Gloucester, 10 caps) Mediani di Apertura Giacomo DA RE (FEMI - CZ Rovigo/Benetton, esordiente) Paolo GARBISI (Montpellier, 14 caps) Leonardo Marin (Benetton,... Verona, 8 feb. - Lavoro sul campo del Payanini Center di Verona per la Nazionale Italiana Rugby che prosegue la preparazione verso ... della Nazionale Maggiore – ha dichiarato Leonardo Marin, ...