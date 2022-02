Riconoscimento facciale per pagare le tasse? Sarà per un’altra volta

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’annuncio in piena estate aveva provocato numerose polemiche nel popolo americano. La IRS (Internal Revenue Service) aveva pianificato la richiesta di avviare un progetto di pagamento delleattraverso il. Da quel giorno sono iniziate moltissime contestazioni, anche da parte di associazioni in difesa della privacy e dei dati personali dei cittadini. E dopo alcuni mesi di tensioni è arrivato il passo indietro: almeno per il momento, dunque, negli Stati Uniti non si utilizzerà il rilevamento biometrico peri tributi dovuti allo Stato. LEGGI ANCHE > Il problema delvietato che invece si sta diffondendo ovunque Il piano “estivo” della IRS prevedeva alcuni passaggi: chiedere agli utenti di inviare una scansione di ...

giornalettismo : La #IRS, l'agenzia che si occupa della riscossione dei tributi negli #USA, ha rinunciato al progetto di procedere c… - valkeasusi : - kolemicos : RT @Peter20371: ???? La nuova normalità alle Olimpiadi cinesi. Il riconoscimento facciale può rilevare chi sei anche con una mascherina chiru… - guruhitech1 : Anche gli Stati Uniti frenano sul riconoscimento facciale #USA #RiconoscimentoFacciale #StatiUniti #telecamere… - anubidal : RT @filippocioni: Se non ci stanno figli di giornalisti o potenti possono massacrare senza inventare ridicole scuse. Urge il riconoscimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Riconoscimento facciale

Giornalettismo

Entrambi i modelli prevedono, inoltre, una webcam da 5MP con supporto per l'accesso tramitecon Windows Hello e per vari miglioramenti dell'immagine grazie all'intelligenza ...Un notebook business dovrebbe, infatti, disporre dell'opzione di autenticazione biometrica, come ilo il fingerprint. Inoltre, è importare avere a disposizione PC Secure Core ...(Fanpage.it) Le indagini sono arrivate a loro grazie alle immagini video, al riconoscimento facciale e alla testimonianza di una vittima. Due minori gravemente indiziati di alcune delle violenze ...Altri due minori in cella per le aggressioni di Capodanno in piazza Duomo. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni, egiziani, uno con permesso di soggiorno, l’altro non accompagnato. Sono ...