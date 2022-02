Ratzinger: "Non sono un bugiardo ma chiedo perdono e provo vergogna per gli abusi" (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - E' una "grandissima colpa" non affrontare o trascurare i casi di abusi. Benedetto XVI, dopo la pubblicazione del rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, lo scorso 20 gennaio, in una lettera di risposta parla di "grandissima colpa". "Mi colpisce sempre più fortemente che giorno dopo giorno la Chiesa ponga all'inizio della celebrazione della Santa Messa - nella quale il Signore ci dona la sua Parola e se stesso - la confessione della nostra colpa e la richiesta di perdono. Preghiamo il Dio vivente pubblicamente di perdonare la nostra colpa, la nostra grande e grandissima colpa", scrive il Papa emerito che spiega: "E' chiaro che la parola 'grandissima' non si riferisce allo stesso modo a ogni giorno, a ogni singolo giorno. Ma ogni giorno mi domanda se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa. E mi ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - E' una "grandissima colpa" non affrontare o trascurare i casi di. Benedetto XVI, dopo la pubblicazione del rapporto suglinell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, lo scorso 20 gennaio, in una lettera di risposta parla di "grandissima colpa". "Mi colpisce sempre più fortemente che giorno dopo giorno la Chiesa ponga all'inizio della celebrazione della Santa Messa - nella quale il Signore ci dona la sua Parola e se stesso - la confessione della nostra colpa e la richiesta di. Preghiamo il Dio vivente pubblicamente di perdonare la nostra colpa, la nostra grande e grandissima colpa", scrive il Papa emerito che spiega: "E' chiaro che la parola 'grandissima' non si riferisce allo stesso modo a ogni giorno, a ogni singolo giorno. Ma ogni giorno mi domanda se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa. E mi ...

repubblica : Germania, Ratzinger risponde alle accuse di silenzio sui preti pedofili: 'Chiedo perdono alle vittime, ma non sono… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'In tutti i miei incontri con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti,noi stessi… - Agenzia_Ansa : Ratzinger, in una lettera sugli abusi a Monaco, parla di 'grandissima colpa' per chi commette abusi ma anche per ch… - Rosalba08279144 : RT @meltingmax: Quest'uomo ha offeso e profanato il cattolicesimo... Non certo Achille Lauro #BenedettoXVI #Ratzinger #pedofilia #Colonia… - bundolo48 : RT @VladiMurtas: #Ratzinger affida ad una lunga memoria la propria difesa per le accuse di aver taciuto sugli abusi della chiesa di Monaco… -