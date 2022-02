Pechino 2022 | highlights sci di fondo | sprint | Pellegrino d’argento dietro a Klaebo VIDEO

(Di martedì 8 febbraio 2022) Quattro anni dopo la sostanza non cambia: Federicoottiene un argento meraviglioso nellamaschile a tecnica libera ai Giochi Olimpici di. Il 31enne fuoriclasse valdostano si arrende soltanto al fenomenale norvegese Johannes Hosfloet, che bissa il successo di Pyeongchang 2018. Terzo, come nel 2018, un russo, allora Alexander Bolshunov, ogg Alexander Terentev, che non ha mai dato l’impressione di poter andare oltre la terza posizione. Di seguito, ilcon glidella gara. SportFace.

