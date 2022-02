(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ilsiaciò. Risulta difficile giudicare quanto accaduto non avendo nessuna certezza su come siano andate realmente le cose. So che prima di partire per, Mattia Casse ha avuto diversi problemi, ma escludo un episodio del genere. Mi". Lo dice all'Adnkronos Kristian, ex campione di discesa libera e superG sulle parole di Matteoil quale ha detto di aver ricevuto pressioni per lasciare oggi il suo posto in pista a Mattia Casse, cosa smentita dalla Federazione.

Advertising

Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - TV7Benevento : Pechino 2022: Ghedina, 'caso Marsaglia? Credo sia assurdo tutto ciò, ma mi sembra improbabile' -… - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Olimpiadi, le gare di oggi e la tv: il curling azzurro cerca l’oro, la chance di Pellegrino -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Mayer oro nel superG a. Flop azzurro tra le polemiche Federica Brignone argento in ...Fillon Maillet che, pur con due errori (secondo e terzo poligono), ha trovato uno zero importante nell'ultima serie in piedi e soprattutto è andato fortissimo nelle frazioni di fondo, non patendo ...So che prima di partire per Pechino, Mattia Casse ha avuto diversi problemi, ma escludo un episodio del genere. Mi sembra improbabile”. Lo dice all’Adnkronos Kristian Ghedina, ex campione di discesa ...Quando e come, in Intesa Sanpaolo, vi siete posti il tema? Quest’estate abbiamo applaudito le atlete e gli atleti dei Giochi paralimpici a Tokyo e ora tocca agli sport invernali di Pechino. Siamo ...