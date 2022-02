Neil Young chiede ai ' boomer' di boicottare le banche che non sono contro il cambiamento climatico

(Di martedì 8 febbraio 2022) La nuova crociata del cantautore canadese dopo quellaSpotify Se lefinanziano le industrie fossili, voi togliete i vostri risparmi dalle. È questo il nuovo appello del cantautoreai suoi fan. Dopo aver tolto il proprio catalogo musicale da Spotify, in polemica con la piattaforma per ragioni etiche e artistiche, ora si rivolge proprio ai …

La battaglia dicontro Spotify non è finita. Dopo aver rimosso interamente il suo catalogo dalla piattaforma in segno di protesta contro il popolare podcast di Joe Rogan criticato per aver diffuso ...Il disco contiene anche una versione di Harvest di. Torna sul mercato solo nel 1989 con il disco Don Chisciotte che gli consente di riprendere l'attività dal vivo. Viene inoltre chiamato ...La storia è iniziata circa due settimane fa quando Young aveva chiesto alla sua casa discografica di rimuovere tutta la sua musica, desiderio esaudito, e poi esempio seguito da una collega come Joni ...Scienza e Tecnologia - Young invita senza mezzi termini i suoi colleghi a trovare un'altra casa per la propria arte . È un appello che sembra aver già prodotto i suoi effetti nei giorni scorsi. A ...