Mascherine all’aperto, addio all'obbligo da venerdì (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Ministro della Salute Speranza firma l'ordinanza che ferma l'obbligo di portare Mascherine quando si è all'aperto non solo in zona bianca. Restano obbligatorie negli spazi chiusi e bisogna sempre averle a disposizione Leggi su vanityfair (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Ministro della Salute Speranza firma l'ordinanza che ferma l'di portarequando si è all'aperto non solo in zona bianca. Restano obbligatorie negli spazi chiusi e bisogna sempre averle a disposizione

Advertising

RaphaelRaduzzi : Minchia oh, son riusciti a far togliere le mascherine all'aperto ?? - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - Chancione : Sono in attesa di scoprire cosa ci nascondono i Poteri Forti dietro la decisione di farci togliere le mascherine al… - erasmodapisa1 : RT @Cambiacasacca: Ma perché c'era l'obbligo di mascherine all'aperto? -