Manila Nazzaro | brutta sorpresa per lei | la decisione è clamorosa

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la puntata di GF Vip la reazione è, in arrivo brutte notizie pera causa delle sue parole: lui non ci sta più. Ieri una super puntata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Il conduttore annuncia poi che durante la serata sarà proclamato il primo finalista di questa edizione tra Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli ee stuzzica Adriana Volpe "...Stefania Orlando ha preso in giro Lorenzo Amoruso che, nelle ultime ore, ha annunciato via social di esser rimasto deluso dal comportamento della sua compagna,, che invece di mostrarsi ...Si contendono questo importante traguardo quattro concorrenti: Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. A vincere questo importante televoto è Delia Duran, anche se non ...GF Vip, Lorenzo Amoruso choc contro Manila: «Non la riconosco più, ora devo riflettere». Cosa sta succedendo?. Mentre su canale 5 va in onda la diretta della 40ma puntata, ...