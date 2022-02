Mamma 28enne del Casertano in coma dopo intervento | “Voleva assolutamente dimagrire”

(Di martedì 8 febbraio 2022) A 28 anni è inundi chirurgia bariatrica con by pass gastrico. E’ la storia di Angela Iannotta, giovane moglie e madre di due figli piccoli residente a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta, attualmente ricoverata in pericolo di vita al reparto di rianimazione dell’ospedale di Caserta dove è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mamma 28enne

Angela, 28 anni, giovanecasertana di Santa Maria Capua Vetere, è in coma dopo un intervento di chirurgia bariatrica ... La, madre di due figli in tenera età e sposata con un uomo ...Georgina, che dal giocatore portoghese aspetta due gemelli, un maschio e una femmina, giàdi ... In un video pubblicato su Instagram , laracconta tutto: nel breve filmato si vedono anche i ...A 28 anni e’ in coma dopo un intervento di chirurgia bariatrica con by pass gastrico. E’ la storia di Angela Iannotta, giovane moglie e madre di due figli piccoli residente a Santa Maria Capua Vetere ...La 28enne, madre di due figli in tenera età e sposata con un ... che sono in ansia per lei e stanno donando il sangue per le molteplici trasfusioni di cui ha bisogno la giovane mamma (un gruppo ...