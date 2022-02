M5S: Bersani, 'a forza di dirsi 'non partito' sono finiti in un giuridicismo complicato' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "I 5 Stelle dichiarandosi sempre non partito sono finiti in un giuridicismo complicato che ha preso centralità rispetto alla discussione politica. Il tema è che tra Conte, Di Maio e compagnia la gente non riesce a capire di cosa si sta ragionando, quali sono i contenuti". Così Pier Luigi Bersani a Di Martedì. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "I 5 Stelle dichiarandosi sempre nonin unche ha preso centralità rispetto alla discussione politica. Il tema è che tra Conte, Di Maio e compagnia la gente non riesce a capire di cosa si sta ragionando, qualii contenuti". Così Pier Luigia Di Martedì.

