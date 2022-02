LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: sesto tempo per Pellegrino in qualifica, tre italiane qualificate nella femminile (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione maschile – Presentazione femminile – Pellegrino alla vigilia – Liste di partenza delle qualificazioni 10.00 Davanti a tutti c’è il francese Chanavat, davanti al russo Ustiugov e al norvegese Klaebo. Quarto l’altro transalpino Jouve, quinto a sorpresa il cinese Wang; sesto Federico Pellegrino. 9.59 De Fabiani superato da altri due, prima dell’arrivo del finlandese Maki che lo estromette dai quarti. 9.58 Può invece sperare De Fabiani, 28esimo ad oltre dieci secondi di ritardo. 9.57 Già fuori Maicol Rastelli, 32esimo a 17.01 da Chanavat. 9.56 Davide Graz si piazza diciassettesimo a 8.55 dalla vetta. 9.55 Arriva anche Ustiugov, che si piazza secondo a 1.48 da Chanavat. 9.54 CLAMOROSO! Non è partito Bolshunov! Il ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione maschile – Presentazionealla vigilia – Liste di partenza dellezioni 10.00 Davanti a tutti c’è il francese Chanavat, davanti al russo Ustiugov e al norvegese Klaebo. Quarto l’altro transalpino Jouve, quinto a sorpresa il cinese Wang;Federico. 9.59 De Fabiani superato da altri due, prima dell’arrivo del finlandese Maki che lo estromette dai quarti. 9.58 Può invece sperare De Fabiani, 28esimo ad oltre dieci secondi di ritardo. 9.57 Già fuori Maicol Rastelli, 32esimo a 17.01 da Chanavat. 9.56 Davide Graz si piazza diciassettesimo a 8.55 dalla vetta. 9.55 Arriva anche Ustiugov, che si piazza secondo a 1.48 da Chanavat. 9.54 CLAMOROSO! Non è partito Bolshunov! Il ...

