L'Italia di curling gioca con la Norvegia per l'oro (Di martedì 8 febbraio 2022) La coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner delL'Italia di curling sfiderà la Norvegia per l'oro nel doppio misto dopo aver conquistato la prima medaglia olimpica con una vittoria dominante sulla Svezia al National Aquatics Center ieri lunedì 7 febbraio. La certezza di una medaglia per L'Italia di curling Constantini e Mosaner erano emozionati dopo aver sopraffatto gli avversari svedesi 8-1 in semifinale. "È un sogno", ha detto Constantini. "Ci sentiamo così felici e orgogliosi di noi stessi. Abbiamo visto le nostre famiglie sullo schermo qui e abbiamo iniziato a piangere. È stato davvero un momento magico". I norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, medaglia di bronzo a Pyeongchang quattro anni fa, hanno battuto i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna con ...

