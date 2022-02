L’incredibile invenzione dei numeri di pagina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sono seduto a un tavolo della Biblioteca Bodleiana di Oxford, e aperto di fronte a me c’è un piccolo volume. È la trascrizione di un sermone, e fu stampato nel 1470 a Colonia, nella tipografia di un uomo di nome Arnold Therhoernen. Il libriccino ha le dimensioni di un tascabile, e il testo è breve, solo dodici carte – quindi ventiquattro pagine. Ma credo che trovarmelo davanti, qui in biblioteca, aperto sulla prima, sia l’esperienza di apoteosi archivistica più intensa che io abbia mai avuto, e provo una certa incredulità nel sapere che un oggetto così significativo, dalla portata concettuale talmente immensa, si trovi sul mio tavolo tra gli altri effetti personali di una normale giornata lavorativa – portatile, taccuino, matita. Mi sembra incredibile che mi sia permesso di prenderlo in consultazione, tenerlo in mano e sfogliarlo come se fosse un romanzo appena ...