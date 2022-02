Lecce-Benevento, in vendita i biglietti per il settore ospiti: prezzi e modalità (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Lecce ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida con il Benevento di domenica 13 febbraio. Questi i prezzi per il settore ospiti: 14€ tariffa intero; 5€ tariffa under 14 e donna; 2€ tariffa under 6. La prevendità terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara. Punti vendita – Punti vendita rete Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it); – Biglietteria ON-LINE registrandosi sul sito: http://www.vivaticket.it. Si consiglia di optare per il formato digitale da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta. L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlha reso note ledi acquisto dei tagliandi per la sfida con ildi domenica 13 febbraio. Questi iper il: 14€ tariffa intero; 5€ tariffa under 14 e donna; 2€ tariffa under 6. La prevendità terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara. Punti– Puntirete Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it); – Biglietteria ON-LINE registrandosi sul sito: http://www.vivaticket.it. Si consiglia di optare per il formato digitale da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta. L’U.S.comunica, inoltre, che non sarà disponibile ladei ...

