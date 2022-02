La settimana cruciale per il nodo - Caterpillar: licenziamenti, la parola al giudice (Di martedì 8 febbraio 2022) JESI - settimana cruciale per la vertenza Caterpillar : a chiuderla sarà, venerdì prossimo, la presenza al presidio di via Roncaglia del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, mentre prima ci saranno le ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 8 febbraio 2022) JESI -per la vertenza: a chiuderla sarà, venerdì prossimo, la presenza al presidio di via Roncaglia del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, mentre prima ci saranno le ...

Advertising

EllaCristiani : Settimana cruciale per gli esiti della crisi alla frontiera #ucraina. Quali gli spazi per la trattativa? A @RaiNews… - RednewsGargano : M24A-ET Foggia:Atto Governo n.352, DSMF nelle Commissioni parlamentari settimana cruciale! - Dome689 : RT @TgLa7: Le nuove misure semplificano di molto la complicata gestione nel quadro delle difficoltà croniche che hanno portato in piazza qu… - TgLa7 : Le nuove misure semplificano di molto la complicata gestione nel quadro delle difficoltà croniche che hanno portato… - B3RROTE : sono stra in para stasera raga questa settimana è cruciale per me e se penso a tutte le cose che devo fare mi sale… -