La Regina Elisabetta torna a Windsor per amore di Filippo

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo i festeggiamenti per il Giubileo di Platino a Sandringham, laha fatto ritorno a. E, in questa scelta, c’entra sicuramente anche il principe(foto: Getty) Èta a casa. Dopo una pausa forzata lontano dai doveri e dalla scena pubblica, laha fatto rientro a. Nel suo castello, il suo buen retiro alle porte di Londra. Dove vive da quando la pandemia ha reso pericolosi gli assembramenti. E dove, con tutta probabilità, resterà ancora per molto tempo.: da Sandringham aIeri laè stata avvistata mentre lasciava la tenuta di Sandringham, nel Norfolk, per prendere ...

Salve di cannone in onore del Giubileo di Platino della quasi 96enne. Così Londra ha accolto oggi la sovrana, rientrata nel Castello di Windsor, alle porte della capitale, dopo il soggiorno trascorso nella residenza di campagna di Sandringham, nel ...Il terzogenito della, che affronterà come privato cittadino la causa per abusi sessuali, al momento non volerà negli Stati Uniti di persona. Il principe Andreà deporrà il prossimo ...Tre quarti d’ora prima, la Bruni era andata da David Letterman, che le aveva fatto domande tipo «in questa foto sei con la regina Elisabetta, cosa vi siete dette?» (vado a memoria, ma se avete mai ...In occasione del Giubileo di Platino, ecco come cinema e tv hanno raccontato sua maestà. Elisabetta si trovava ...