Joao Pedro-Napoli: bomba in diretta! (Di martedì 8 febbraio 2022) In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è stata riportata da Enrico Camelio un’indiscrezione clamorosa sul mercato del Napoli secondo cui Joao Pedro sarebbe vicinissimo a vestire la maglia azzurra. CAGLIARI, ITALY – JANUARY 31: Joao Pedro of Cagliari celebrates his goal 1-0 during the Serie A match between Cagliari Calcio and US Sassuolo at Sardegna Arena on January 31, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Secondo quanto riportato dal giornalista, l’entourage del giocatore sarebbe in trattativa anche abbastanza avviata con il Napoli. Giuntoli è al lavoro per portare l’italo-brasiliano, fresco di convocazione in Nazionale, all’ombra del Vesuvio la prossima stagione. Non sarebbe una sorpresa immaginare un nuovo colpo in attacco, vista la certa ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 8 febbraio 2022) In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è stata riportata da Enrico Camelio un’indiscrezione clamorosa sul mercato delsecondo cuisarebbe vicinissimo a vestire la maglia azzurra. CAGLIARI, ITALY – JANUARY 31:of Cagliari celebrates his goal 1-0 during the Serie A match between Cagliari Calcio and US Sassuolo at Sardegna Arena on January 31, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Secondo quanto riportato dal giornalista, l’entourage del giocatore sarebbe in trattativa anche abbastanza avviata con il. Giuntoli è al lavoro per portare l’italo-brasiliano, fresco di convocazione in Nazionale, all’ombra del Vesuvio la prossima stagione. Non sarebbe una sorpresa immaginare un nuovo colpo in attacco, vista la certa ...

