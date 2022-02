Inter-Roma, infortunio per Bastoni: preoccupazione per il difensore nerazzurro (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ un corso la partita Inter-Roma, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre sono reduci dalla delusione in campionato, i nerazzurri sono stati sconfitti nel derby dal Milan, mentre i giallorossi non sono andati oltre il pareggio contro il Genoa con le polemiche per le decisioni arbitrali. Partenza sprint dell’Inter che passa in vantaggio con il gol dell’ex di Dzeko, poi la traversa di Barella. Si registra la reazione della Roma che, però, non riesce a concretizzare. Alla fine del primo tempo una brutta notizia per Inzaghi: infortunio per Bastoni, il difensore out per una distorsione caviglia. Il problema sembra preoccupante, il calciatore è uscito zoppicando. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ un corso la partita, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre sono reduci dalla delusione in campionato, i nerazzurri sono stati sconfitti nel derby dal Milan, mentre i giallorossi non sono andati oltre il pareggio contro il Genoa con le polemiche per le decisioni arbitrali. Partenza sprint dell’che passa in vantaggio con il gol dell’ex di Dzeko, poi la traversa di Barella. Si registra la reazione dellache, però, non riesce a concretizzare. Alla fine del primo tempo una brutta notizia per Inzaghi:per, ilout per una distorsione caviglia. Il problema sembra preoccupante, il calciatore è uscito zoppicando. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Gazzetta_it : Roma, Napoli, Liverpool in otto giorni: come Inzaghi gestirà l’Inter - marcellorizzo58 : Solito copione. Bella Inter che poteva essere già 3 a 0. Ora partita di grande attenzione perché da metà campo in s… - OnlineSportsRT : Coppa Italia, in campo Inter-Roma -