Gf Vip 6, Delia Duran prima finalista: l’inaspettata reazione di Soleil Sorge (Di martedì 8 febbraio 2022) Con il il 36% di voti ricevuti Delia Duran è stata proclamata ieri sera, nel corso della quarantesima puntata del Gf Vip 6, la prima finalista di questa edizione. A contendersi con lei l’accesso alla puntata finale c’erano Davide Silvestri, che si è fermato al 33% di voti, seguito da Manila Nazzaro con il 27% e Katia Ricciarelli, rimasta appena al 4% di preferenze. … sempre a proposito di dito nella piaga… ecco come hanno reagito i VIPPONI alla notizia di Delia diventata ufficialmente prima finalista di #GFVIP. pic.twitter.com/HyC5KgdIXY — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022 La preferenza ricaduta sulla moglie di Alex Belli non è piaciuta per niente all’attore di Vivere, che reputava di meritare maggiormente la finale, rispetto alla donna, approdata ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 febbraio 2022) Con il il 36% di voti ricevutiè stata proclamata ieri sera, nel corso della quarantesima puntata del Gf Vip 6, ladi questa edizione. A contendersi con lei l’accesso alla puntata finale c’erano Davide Silvestri, che si è fermato al 33% di voti, seguito da Manila Nazzaro con il 27% e Katia Ricciarelli, rimasta appena al 4% di preferenze. … sempre a proposito di dito nella piaga… ecco come hanno reagito i VIPPONI alla notizia didiventata ufficialmentedi #GFVIP. pic.twitter.com/HyC5KgdIXY — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 7, 2022 La preferenza ricaduta sulla moglie di Alex Belli non è piaciuta per niente all’attore di Vivere, che reputava di meritare maggiormente la finale, rispetto alla donna, approdata ...

