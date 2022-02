Firmata ordinanza su mascherine | si va a stadi pieni al 75% Continua discesa dei casi | non dei decessi

(Di martedì 8 febbraio 2022) L'andamento della pandemia, come ogni martedì, mostra la curva dei contagi di nuovo in salita rispetto ai dati del fine settimana. Oggi i nuovi positivi accertati sono stati 101.864. Calano i ricoveri ...

Advertising

SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - rtl1025 : ?? Stop alle #mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di #assembramento. Restano… - MiTomorrow : ADDIO MASCHERINE!?? L'ultima ordinanza firmata dal ministro @robersperanza pone fine all'epoca delle mascherine: l… - GabryIonesc2 : RT @rtl1025: ?? Stop alle #mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di #assembramento. Restano invece obb… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Firmata ordinanza

Intanto oggi è uscita l'del ministero della Salute che abolisce l'obbligo di mascherine all'aperto in tutto il paese a prescindere dal colore della zona dall'11 febbraio al 31 marzo. ...L'ultimadal Ministro della Salute Roberto Speranza porta una novità importante che riguarda le mascherine. In particolare, le mascherine non saranno più obbligatorie all'aperto a partire ...Ancora stop, ma probabilmente a tempo, per gli spazi al chiuso. Quindi fino alla fine dello stato d'emergenza - che potrebbe non essere prorogato - sarà ancora necessario indossare le mascherine al ch ...Restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Fino al 31 marzo 2022, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di ...