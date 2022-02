Fiorentina, rebus Dragowski: non gioca e l’agente sbuffa. La situazione (Di martedì 8 febbraio 2022) È gelo tra la Fiorentina e Dragowski che non viene più considerato da Italiano: ora il futuro del portiere è un rebus In casa Fiorentina tiene ancora banco la situazione relativa a Dragowski. L’allenatore Italiano pare averlo relegato agli ultimi posti della panchina viola, preferendogli come titolare Terracciano. E il futuro del portiere ora è un rebus. Come riportato da QS, l’agente del polacco ha già chiesto chiarimenti alla Fiorentina facendo capire che la situazione deve cambiare altrimenti nessuna trattativa per il rinnovo di contratto che scade nel 2023. Le richieste non mancherebbero per Dragowski che, se le cose non cambieranno, è pronto a fare le valige a fine stagione. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) È gelo tra lache non viene più considerato da Italiano: ora il futuro del portiere è unIn casatiene ancora banco larelativa a. L’allenatore Italiano pare averlo relegato agli ultimi posti della panchina viola, preferendogli come titolare Terracciano. E il futuro del portiere ora è un. Come riportato da QS,del polacco ha già chiesto chiarimenti allafacendo capire che ladeve cambiare altrimenti nessuna trattativa per il rinnovo di contratto che scade nel 2023. Le richieste non mancherebbero perche, se le cose non cambieranno, è pronto a fare le valige a fine stagione. L'articolo ...

Advertising

violanews : ??? Oggi sembra essere #Terracciano il nuovo portiere titolare della #Fiorentina, cosa che ha rimesso in discussione… - LALAZIOMIA : Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: rebus offensivo per Vincenzo Italiano - FirenzeToday - violanews : Rebus in attacco per #Italiano, sarà una #Fiorentina tutta nuova La probabile di #FiorentinaLazio - infoitsport : Fiorentina, Italiano: 'La sosta è un rebus. Vincere contro la Lazio sarebbe tanta roba' - violanews : Le probabili formazioni di #Fiorentina e #Lazio per la partita di domani sera ???? #SerieA -