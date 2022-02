Entry list Masters 1000 Indian Wells 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Entry list e tutti i partecipanti del Masters 1000 di Indian Wells 2022, in programma dal 10 al 20 marzo. Novak Djokovic risulta il primo della lista, a seguire Medvedev e Zverev. Le teste di serie saranno in ogni caso determinate dal ranking facente riferimento alla settimana in questione. Per i colori italiani spiccano le presenze di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Gli unici due assenti ufficiali sono Roger Federer e Kei Nishikori. Ecco l’Entry list di Indian Wells: Novak Djokovic Daniil Medvedev Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas Rafael Nadal Matteo Berrettini Andrey ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) L’e tutti ideldi, in programma dal 10 al 20 marzo. Novak Djokovic risulta il primo dellaa, a seguire Medvedev e Zverev. Le teste di serie saranno in ogni caso determinate dal ranking facente riferimento alla settimana in questione. Per i colorispiccano le presenze di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. Gli unici due assenti ufficiali sono Roger Federer e Kei Nishikori. Ecco l’di: Novak Djokovic Daniil Medvedev Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas Rafael Nadal Matteo Berrettini Andrey ...

