Bruno Barbieri: «Sparirò per un po'» (Di martedì 8 febbraio 2022) Su Sky, debutterà il 9 febbraio con Bruno Barbieri - Sosia, suo primo film. «Il cinema mi ha messo pepe nell'anima, sto scrivendo una sceneggiatura. Sarò il nuovo James Bond» Leggi su vanityfair (Di martedì 8 febbraio 2022) Su Sky, debutterà il 9 febbraio con- Sosia, suo primo film. «Il cinema mi ha messo pepe nell'anima, sto scrivendo una sceneggiatura. Sarò il nuovo James Bond»

TV8it : In queste vesti scommettiamo che non lo avete mai visto! ?? Vi aspettiamo con Bruno Barbieri - #4Hotel domani alle… - _delyshinoda : Dai un'occhiata al video di BrunoBarbieriChef! #TikTok - Gaia_Mai_ : Perché sto guardando Salmo che ripassa delle battute della sua serie (??) con Bruno Barbieri - hanyaukux : Ultima mezz’ora/ora di studio e poi mollo tutto e mi rilasso guardando 4 hotel (Bruno Barbieri is my guilty pleasure) - etereeaa : RT @masiscem: bruno barbieri quando un concorrente oltre a cucinare parla -