Borrell | determinati a rafforzare sicurezza energetica in Ue

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borrell determinati

Agenzia ANSA

"In un ambiente caratterizzato da turbolenze geopolitiche, siamoa rafforzare la sicurezza energetica in Europa e a guardare in faccia le minacce della ...politica estera Ue Josep...Se mantenute entrostandard, entrambe rispettano il principio di "non arrecare danno ... Tra i dissidenti ci sono l'austriaco Johannes Hahn, lo spagnolo Josepe la portoghese Elisa ...(ANSA) - BRUXELLES, 08 FEB - "In un ambiente caratterizzato da turbolenze geopolitiche, siamo determinati a rafforzare la sicurezza ... l'Alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell all ...I prossimi giorni saranno determinanti e saranno necessarie fitte discussioni ... il rischio di veder tornare in Europa lo spettro dell'instabilità". Incontro tra Borrell e Blinken Oggi c'è stato ...