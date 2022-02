Bianca Berlinguer | conoscete suo marito? Quello che non sapete sulla conduttrice di Carta Bianca

Advertising

rolandoroccando : RT @fdragoni: Amici vi aspetto questa sera a partire dalle ore 23:10 a #cartabianca su #rai3 con Bianca Berlinguer. Di fatto un test da seg… - zina_leo : RT @fdragoni: Amici vi aspetto questa sera a partire dalle ore 23:10 a #cartabianca su #rai3 con Bianca Berlinguer. Di fatto un test da seg… - jerry_galdieri : @N_DeGirolamo stasera sarà a @Cartabiancarai3, programma condotto da Bianca Berlinguer, ore 22:20!!!SEGUIAMOLA TUTT… - Testament73 : RT @fdragoni: Amici vi aspetto questa sera a partire dalle ore 23:10 a #cartabianca su #rai3 con Bianca Berlinguer. Di fatto un test da seg… - francesco_1167 : RT @fdragoni: Amici vi aspetto questa sera a partire dalle ore 23:10 a #cartabianca su #rai3 con Bianca Berlinguer. Di fatto un test da seg… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Berlinguer

ultimaparola.com

... 20 - Calcio - Coppa Italia - Inter Vs Roma (Sport) Rai2 - ORE 21:20 - Un'ora sola Vi vorrei (Show) Rai3 - ORE 21:20 - #cartabianca (Approfondimento) condotto daItalia 1 - ORE 21:...racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o ...Questa sera, martedì 8 febbraio 2022, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino ...Consueto appuntamento del martedì sera, anche oggi 8 febbraio su Rai 3 torna Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer e in onda in prima serata, alle 21,20. Come sempre, la puntata si ...