Atac | assenze in calo grazie a diminuzione quarantene

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “Il numero complessivo delleper Covid, nella prima settimana di febbraio, si è stabilizzato in 493 unità, fra i quali 466 positivi e 27 in quarantena.” “Queste ultime risultano in decisonon solo rispetto al dato di dicembre, ma anche di fine gennaio (-56 unità) anche in virtù dell’evoluzione del quadro normativo. Ladellestabilizza anche le prospettive del servizio: non ci sono infatti problemi per la copertura dei turni”. E’ quanto fa saperein una nota. “Risultano perciò del tutto errate alcune considerazioni diffuse a mezzo stampa secondo le quali lesarebbero da imputarsi alle mancate sanificazioni”, si legge ancora. “Affermazione che non risponde a verità non solo perché le vetture vengono regolarmente sanificate da inizio ...

Advertising

ferpress : #Atac: #Covid, assenze in deciso calo grazie a diminuzione quarantene - -

Ultime Notizie dalla rete : Atac assenze

La diminuzione dellestabilizza anche le prospettive del servizio: non ci sono infatti problemi per la copertura dei turni. Risultano perciò del tutto errate alcune considerazioni diffuse a ...... ma con i contagi e le quarantene del picco pandemico si sono registratedel personale ... Trenord ha fatto peggio non solo di Atm , ma persino della romanae dell'ex Circumvesuviana ...Atac ha comunicato che il numero complessivo delle assenze per Covid, nella prima settimana di febbraio, si è stabilizzato in 493 unità, fra i quali 466 positivi e 27 in quarantena. Queste ultime ...(FERPRESS) – Roma, 8 FEB – “Il numero complessivo delle assenze per Covid, nella prima settimana di febbraio, si è stabilizzato in 493 unità, fra i quali 466 positivi e 27 in quarantena. Queste ultime ...