Abusi | Ratzinger | Chiedo perdono Non sono un bugiardo

Advertising

vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali l… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'In tutti i miei incontri con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti,noi stessi… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa cattolica. Tanto più grande è il mio dolore per… - Cristin39245341 : RT @vaticannews_it: #8febbraio Lombardi: Papa #Ratzinger non ha mai cercato di nascondere il male nella #Chiesa - gioteb : RT @vaticannews_it: #8febbraio Lombardi: Papa #Ratzinger non ha mai cercato di nascondere il male nella #Chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi Ratzinger

, in una lettera suglia Monaco, parla di "grandissima colpa" per chi commettema anche per chi non li affronta. Negli incontri con le vittime "ho guardato negli occhi le ...... pur essendo a conoscenza deglida lui commessi, e con ciò avrebbe coperto i suoisessuali". Ma questo n on è vero, scrivono: "Josephnon era a conoscenza né del fatto che il ...Ratzinger parla degli abusi sui minori come una "grandissima colpa" che spesso non viene affrontata con responsabilità dalla Chiesa. "Alle parole di ringraziamento è necessario segua ora anche una ...Ratzinger, in una lettera sugli abusi a Monaco, parla di «grandissima colpa» per chi commette abusi ma anche per chi non li affronta. Negli incontri con le vittime «ho guardato negli occhi le ...