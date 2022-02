WhatsApp non sta cambiando politica per la privacy (Di martedì 8 febbraio 2022) LOS ANGELES – WhatsApp non sta cambiando politica per la privacy. Come avvenuto nel 2021, così anche nel 2022 non ci sarà alcuna nuova privacy policy con relativa condivisione dei dati degli utenti con aziende terze. Di conseguenza l’8 febbraio di quest’anno non accadrà niente. In Ue vige il regolamento europeo Gdpr. WhatsApp non sta cambiando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aggiornamenti WhatsApp per videochiamate e stikers Room su WhatsApp per videochiamate con 50 persone Aggiornamento WhatsApp Beta: le novità WhatsApp: trasformare i messaggi vocali in testo Nuova Social Family secondo Doxa Nuove emoji su ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 8 febbraio 2022) LOS ANGELES –non staper la privacy. Come avvenuto nel 2021, così anche nel 2022 non ci sarà alcuna nuova privacy policy con relativa condivisione dei dati degli utenti con aziende terze. Di conseguenza l’8 febbraio di quest’anno non accadrà niente. In Ue vige il regolamento europeo Gdpr.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aggiornamentiper videochiamate e stikers Room super videochiamate con 50 persone AggiornamentoBeta: le novità: trasformare i messaggi vocali in testo Nuova Social Family secondo Doxa Nuove emoji su ...

