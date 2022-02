VIDEO Mikaela Shiffrin esce nella prima manche del gigante olimpico | scivolata inattesa per la campionessa in carica

Advertising

Gaetano79451154 : RT @MikaelaRizzati: Buongiorno tesorini. Per voi Mikaela Rizzati. Retweetate se vi piaccio....... - OboPoo : RT @MikaelaRizzati: Buona serata. Grazie a tutti per i 40 mila follower ??????????????Mikaela Rizzati - OboPoo : RT @MikaelaRizzati: Buongiorno tesorini. Per voi Mikaela Rizzati. Retweetate se vi piaccio....... - GuidoPiton02 : RT @MikaelaRizzati: Buona serata. Grazie a tutti per i 40 mila follower ??????????????Mikaela Rizzati - GuidoPiton02 : RT @MikaelaRizzati: Buongiorno tesorini. Per voi Mikaela Rizzati. Retweetate se vi piaccio....... -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mikaela

OA Sport

Sono uscite dopo poche porte la nostra Marta Bassino e la statunitenseShiffrin, detentrice del titolo olimpico. Di seguito ildi Federica Brignone, terza dopo la prima manche nel ...'È incredibilmente difficile da controllare - le parole diShiffrin - Non posso pensare di ... Sono molti gli atleti che hanno accettato di raccontare le loro emozioni in undiffuso dal ...FILE - United States' Mikaela Shiffrin checks her time at the finish area of an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Kronplatz, Italy, Jan. 25, 2022. Empathizing with other athletes ...YANQING, China — Mikaela Shiffrin's first chance for a gold medal was over ... "It's hard to know exactly without looking at the video," Shiffrin said. "But anytime you go to the side line that, it's ...