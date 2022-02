Salernitana-Spezia, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021/2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Salernitana-Spezia, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Si chiude questo turno con quella che è l’ultima spiaggia per i campani, mentre per i liguri c’è la grande occasione di mettersi realmente al sicuro conquistando tre punti d’oro per avvicinarsi alla salvezza. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio, chi vincerà? Salernitana-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Daniele Barone e Nando Orsi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ile isue Sky di, match valido per la ventiquattresima giornata di. Si chiude questo turno con quella che è l’ultima spiaggia per i campani, mentre per i liguri c’è la grande occasione di mettersi realmente al sicuro conquistando tre punti d’oro per avvicinarsi alla salvezza. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Daniele Barone e Nando Orsi. SportFace.

