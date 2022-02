“Non doveva guidare, era minorenne”. Pietro, morto a 17 anni con l’auto di famiglia: lo schianto nella notte (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si chiamava Pietro Benfatto e aveva soltanto 17 anni. Non aveva la patente, naturalmente, ma è morto a seguito di un incidente stradale mentre era alla guida dell’auto di famiglia. Il giovane abitava nel quartiere di Mortise di Padova ed è morto alla guida della Opel dei suoi genitori, schiantandosi contro le recinzioni di un’abitazione lungo la statale Piovese, nel comune di Legnaro (Padova). Tutto è capitato dopo che, sabato sera, il ragazzo era uscito per incontrarsi con i suoi amici e i genitori avevano deciso di prestare la macchina a uno di loro, maggiorenne e con patente. Tuttavia, alle 4 del mattino, era proprio Pietro Benfatto a guidare quell’automobile con il quale si è schiantato perdendo la vita. Quando è successo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si chiamavaBenfatto e aveva soltanto 17. Non aveva la patente, naturalmente, ma èa seguito di un incidente stradale mentre era alla guida deldi. Il giovane abitava nel quartiere di Mortise di Padova ed èalla guida della Opel dei suoi genitori, schiantandosi contro le recinzioni di un’abitazione lungo la statale Piovese, nel comune di Legnaro (Padova). Tutto è capitato dopo che, sabato sera, il ragazzo era uscito per incontrarsi con i suoi amici e i genitori avevano deciso di prestare la macchina a uno di loro, maggiorenne e con patente. Tuttavia, alle 4 del mattino, era proprioBenfatto aquelmobile con il quale si è schiantato perdendo la vita. Quando è successo ...

