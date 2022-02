Michel, il ragazzo che è tornato a camminare grazie a un elettrodo. "Per i medici ero senza speranza" (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un incidente in moto nel 2017 lo ha lasciato paralizzato. grazie a una tecnica innovativa a Losanna oggi passeggia due ore al giorno, nuota e fa la cyclette. "Quando ho fatto le scale davanti ai miei amici li ho lasciati a bocca aperta". Con quelli di altri due volontari, il suo... Leggi su repubblica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un incidente in moto nel 2017 lo ha lasciato paralizzato.a una tecnica innovativa a Losanna oggi passeggia due ore al giorno, nuota e fa la cyclette. "Quando ho fatto le scale davanti ai miei amici li ho lasciati a bocca aperta". Con quelli di altri due volontari, il suo...

