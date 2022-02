Mascherine all’aperto, Costa conferma: via l’obbligo dall’11 febbraio in tutta Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ordinanza sulle Mascherine scade il 10 febbraio, il governo doveva decidere se rinnovarla o farla scadere. Costa: «In arrivo un provvedimento per togliere le Mascherine all’aperto senza distinzione di colore per le regioni» Leggi su corriere (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ordinanza sullescade il 10, il governo doveva decidere se rinnovarla o farla scadere.: «In arrivo un provvedimento per togliere lesenza distinzione di colore per le regioni»

Advertising

Corriere : Mascherine, l’ipotesi del governo di togliere l’obbligo di portarle all’aperto - TgLa7 : #Costa, via mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 In arrivo provvedimento Ministero Salute - Agenzia_Ansa : È in arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territori… - grigiocemento : @matteosalvinimi Dovete-togliere-il-Greenpass. Delle mascherine all’aperto ce ne siamo sempre battuti il cazzo. Do… - Federico_Testa : RT @capuanogio: Dall’11 febbraio via l’obbligo di mascherine all’aperto. Ovunque. Benissimo, sottosegretario @CostaAndrea70, ma vado dritto… -