M5S, sospensione dello Statuto e di Conte in qualità di Presidente (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono passati alcuni mesi da quando Giuseppe Conte ha dato il via ad un’azione riformatrice ad ampio spettro del M5S. Dopo un periodo di relativa instabilità, infatti, i vertici del Movimento e i membri stessi avevano optato per un cambiamento radicale che consentisse una più solida ripartenza. Perciò, superati alcuni attriti con il garante Beppe Grillo, l’ex Premier era stato scelto come Presidente e si era approvato un nuovo Statuto attraverso una specifica votazione. Sfortunatamente, però, adesso tali decisioni rischierebbero di diventare nulle e i cambiamenti potrebbero risolversi in una nuvola di fumo. E questo perché, stando a quanto riporta l’Ansa, il Tribunale di Napoli avrebbe revocato l’efficacia di suddetta votazione. La decisione del Tribunale di Napoli sul M5S In seguito alla spaccatura venuta alla luce con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sono passati alcuni mesi da quando Giuseppeha dato il via ad un’azione riformatrice ad ampio spettro del M5S. Dopo un periodo di relativa instabilità, infatti, i vertici del Movimento e i membri stessi avevano optato per un cambiamento radicale che consentisse una più solida ripartenza. Perciò, superati alcuni attriti con il garante Beppe Grillo, l’ex Premier era stato scelto comee si era approvato un nuovoattraverso una specifica votazione. Sfortunatamente, però, adesso tali decisioni rischierebbero di diventare nulle e i cambiamenti potrebbero risolversi in una nuvola di fumo. E questo perché, stando a quanto riporta l’Ansa, il Tribunale di Napoli avrebbe revocato l’efficacia di suddetta votazione. La decisione del Tribunale di Napoli sul M5S In seguito alla spaccatura venuta alla luce con il ...

