La vittoria di Sanremo e la felicità delle piccole cose

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sabato 6 febbraio si è chiusa la 72esima edizione del festival diche mai come quest’anno ha vinto in termini di ascolti, tant’è che solo con Bonolis alla guida si erano raggiunti dei dati così alti. Viene da chiedersi che cosa abbia funzionato particolarmente, che cosa abbia convinto milioni di persone a sintonizzarsi su Rai Uno per cinque sere consecutive, aumentando giorno dopo giorno, fino al tripudio della serata finale vista da 13.380.000 di spettatori con il 64% di share. Sicuramente l’avvento dei social ha contribuito a svecchiare un programma che fino a qualche anno fa era il preferito di un pubblico decisamente più âgée, ma un plauso va certamente fatto anche a chi, nei mesi antecedenti, ha cercato di confezionare un prodotto che potesse coinvolgere generazioni di ogni fascia d’età, mettendo in gara ragazzi giovanissimi, alcuni al loro debutto su quel ...

mikasounds : ?????????? Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a #Blanco e @mahmood_music !! Sono felice che sia la vostra canzone… - RadioItalia : 'Perchè non ti sei goduto ogni istante di quel Sanremo?' Marco ci racconta il suo ritorno all'Ariston, nove anni d… - RadioItalia : .@mengonimarco ospite a Radio Italia: “Bisogna un po’ osare e prendere un po’ di coraggio e seguire l’istinto. Se u… - lvstit : la vittoria di mahmood e blanco con “brividi” al festival di sanremo: #sanremo2022 - iadanza_anna : RT @iam_alessiio: Le reazione migliore di una vittoria:???? #sanremo22 #Sanremo #Mahmood #Blanco -

L'Eurovision torna a essere ospitato dall'Italia dopo oltre 30 anni grazie alladei ... leggi anche Quanto guadagnano i Maneskin? Daall'Eurovision, la storia del gruppo rock Eurovision ...Dalla foto con la Nutella alladel derby. E nel mentre è alle prese con le tensioni interne al centrodestra Cibo, calcio, politica e. In ordine sparso. E sotto lo stesso tetto. ...Milano - Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con Brividi, in coppia con Blanco, Mahmood torna in tour. Tre le date nella sua Milano: martedì 17, mercoledì 18 e lunedì 30 maggio 2022, sul ...Milano - Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022 con Brividi, in coppia con Mahmood, torna in tour Blanco, voce tra le più dirompenti del panorama nazionale e rivelazione musicale del 2021. Due ...