Irama | la dedica che commuove per la canzone di Sanremo 2022 | «Dedicato a te | ovunque sarai»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La sua peformance alla finale dil’ha volutare a una persona molto speciale. A poche ore dalla sua esibizione all’Ariston, il cantante ha rivolto un pensiero alla nonna scomparsa quattro anni fa. «to a te,» ha scritto, accanto a una sua foto ricordo di quando era bambino. Citando le parole della suain gara al Festival «sarò. In ogni gesto io ti cercherò», il cantante ha condiviso uno scatto di 20 anni fa, mano nella mano con l’amata nonna. Non è la prima volta cheleuna sua. Già nel 2018, dopo la vittoria ad Amici17 con Un ...

Advertising

lesyeuxdali : chi mi dedica ovunque sarai di irama - imagjneflowers : RT @OneArtist5: Mara dedica “Ovunque Sarai” di #Irama a sua madre.?? #DomenicaIn #Sanremo2022 - _ItsGiorgia : RT @OneArtist5: Mara dedica “Ovunque Sarai” di #Irama a sua madre.?? #DomenicaIn #Sanremo2022 - viveteacolori : RT @Scorpioneee96: Cuoricino Irama che dedica questa canzone alla nonna #Sanremo2022 - the_nise_ : RT @OneArtist5: Mara dedica “Ovunque Sarai” di #Irama a sua madre.?? #DomenicaIn #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Irama dedica

Fratello di Blanco è morto?/in "Blu Celeste": "Saresti maggiorenne..." Altra fonte di ... A chi è dedicata "Ovunque Sarai" di?/ Canzone per la nonna "sempre dentro me" Dieci gli inediti ...VIDEO "OVUNQUE SARAI"/ Canzone Sanremo 2022: quarta classificata!e laalla nonna scomparsa nella canzone di Sanremo 2022 Fino a poche ore fanon aveva ancora svelato a chi è ...Leggi anche: A chi è dedicata la canzone “Domenica” di Achille Lauro: ecco la verità. (Amalfi Notizie) Adriana Lavecchia). IRAMA, SANREMO 2022 “OVUNQUE SARAI”/ “Canzone intima dedicata a chi non c’è ...(Team World) Adriana Lavecchia). IRAMA, SANREMO 2022 “OVUNQUE SARAI”/ “Canzone intima dedicata a chi non c’è più…”. “OVUNQUE SARAI”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI IRAMA A SANREMO 2022.