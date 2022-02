Inter, rischia una lunga squalifica per uno sputo – VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami L'arbitro sportivo prenderà la decisione finale. Il titolare dell'Inter rischia la squalifica per aver sputato addosso a un avversario. Secondo goal.com, il VIDEO mostra Lautaro Martinez che sputa addosso a Theo Hernandez. L'arbitro sportivo prenderà la decisione finale. Mentre non ci sono conferme, sembra che Lautaro Martinez abbia fatto un gesto contro il suo avversario durante la partita contro la Lazio. Se ciò fosse confermato, il giocatore rischierebbe la squalifica per più di un giorno. Non è una buona notizia per l'Inter, che rischia di perdere Lautaro Martinez in caso di squalifica di quest'ultimo. Sarà sostituito da Sanchez, l'unico attaccante a disposizione, in quanto ... Leggi su goalnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami L'arbitro sportivo prenderà la decisione finale. Il titolare dell'laper aver sputato addosso a un avversario. Secondo goal.com, ilmostra Lautaro Martinez che sputa addosso a Theo Hernandez. L'arbitro sportivo prenderà la decisione finale. Mentre non ci sono conferme, sembra che Lautaro Martinez abbia fatto un gesto contro il suo avversario durante la partita contro la Lazio. Se ciò fosse confermato, il giocatore rischierebbe laper più di un giorno. Non è una buona notizia per l', chedi perdere Lautaro Martinez in caso didi quest'ultimo. Sarà sostituito da Sanchez, l'unico attaccante a disposizione, in quanto ...

Advertising

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - infoitsport : Inter-Milan, Lautaro rischia grosso: in arrivo una maxi-squalifica? Cos’è successo – FOTO - cartellinoross1 : @FrancescoOrdine Attento che non ti parta una denuncia da Lautaro per sputatore argentino, chi dice cose senza prov… - sanchez_strada : @FFunesto @totofaz @Delu90Inter @mckillbill Alt qui parliamo di cose che non competono all'Inter. Il Real fa parte… - GianmarcoGio : Inter-Milan: presunto sputo di Lautaro a Theo. L’argentino rischia 4 giornate di squalifica. Salterebbe il Napoli. @MondoNapoli -