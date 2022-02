Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata del 7 febbraio: una sorpresa per Alessandro Basciano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Quarantesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, stasera 7 febbraio su Canale 5 Grande Fratello Vip, stasera 7 febbraio in prime time su Canale 5 È tempo di decretare chi sarà il primo finalista della sesta edizione di “Gf Vip”. A decidere sarà il pubblico a casa che, attraverso il televoto, incoronerà uno tra: Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Nella Casa è in atto uno scontro tutto al femminile: da un lato, infatti, ci sono Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, dall’altro lato Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le prime difendono le loro scelte come, per esempio, l’amicizia con Delia Duran e anche la loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Quarantesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, stasera 7su Canale 5Vip, stasera 7in prime time su Canale 5 È tempo di decretare chi sarà il primo finalista della sesta edizione di “Gf Vip”. A decidere sarà il pubblico a casa che, attraverso il televoto, incoronerà uno tra: Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Nella Casa è in atto uno scontro tutto al femminile: da un lato, infatti, ci sono Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, dall’altro lato Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le prime difendono le loro scelte come, per esempio, l’amicizia con Delia Duran e anche la loro ...

