Formazioni ufficiali Salernitana Spezia: le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Salernitana Spezia match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Salernitana-Spezia, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022.

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Drăgușin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanović, L. Coulibaly; Ribery, Verdi; Djuric. All: Colantuono

Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Nikolau, Erlic, Reca; Maggiore, Kiwior, Sala, Gyasi, Verde, Manaj. All. Thiago Motta

L'articolo proviene da Calcio News 24.

